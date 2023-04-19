Роналду задушливим прийомом зупинив суперника у матчі Саудівської Аравії: відео моменту

У вівторок, 18 квітня, Аль-Наср зіграв на виїзді проти Аль-Хіляля у Про-лізі Саудівської Аравії. Кріштіану Роналду не зміг принести перемогу команді, але встиг відзначитись нефутбольним інцидентом.

Португалець вийшов у стартовому складі та відіграв увесь поєдинок. Команди розписали результативну нічию 2:2, а Кріштіану Роналду відзначився хіба що жовтою карткою, яку отримав на старті другого тайму.

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Показав навички ММА на футбольному полі

На 57-й хвилині зірковий футболіст Аль-Насра не за правилами завалив суперника у боротьбі за м'яч. Роналду схопив футболіста Аль-Хіляля за шию та задушливим прийомом зупинив його.

Господарі почали апелювати арбітру та вимагати червону картку для Кріштіану. Однак авторитет португальця у цьому епізоді зіграло на руку самого Роналду. Суддя показав лише жовту картку футбольній зірці.

Схоже, що Роналду потрібно спробувати свої сили у змішаних єдиноборствах.

Відео зупинки суперника від Роналду

Роналду у поточному сезоні провів за Аль-Наср вже 13 поєдинків, у яких забив 11 голів та віддав 2 асисти. Також Кріштіану є власником 3-х жовтих карток.

Нагадаємо, що португалець виступає за саудівський клуб із 1 січня 2023 року. Контракт Кріша з Аль-Насром розрахований до кінця червня 2025 року.

Відзначимо, що після 24-х зіграних матчів Аль-Наср йде на другому місці, маючи у своєму активі 53 очки. До лідера Аль Іттіхада відставання у 3 бали.