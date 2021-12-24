Роналду різко впав в ціні на Transfermarkt: його немає навіть в топ-50 найдорожчих гравців АПЛ

Transfermarkt оновив ціни на гравців чемпіонату Англії. Чимало з них втратили у своїй вартості. У тому числі і Кріштіану Роналду.

Суцільне падіння

У 2021 році трансферна вартість Роналду, за даними Transfermarkt, постійно знижувалася. 29 грудня 2020 року його оцінили в 60 мільйонів євро. А вже 23 березня 2021 року – 50 мільйонів євро.

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Не надто вдалий виступ на Євро-2020 – і ціна на Роналду знову впала – цього разу до 45 мільйонів євро (1 липня 2021 року).

А у 2022 рік португалець увійде з цінником в 35 мільйонів євро. Це найнижча ціна на нього за 14 років. Менше він оцінювався у квітні 2007 року, коли теж виступав за Манчестер Юнайтед.

Transfermarkt розмістив Роналду аж на 76-е місце в рейтингу найдорожчих гравців АПЛ. Хоча з такою ж ціною в 35 мільйонів євро є ще 13 футболістів.

Трійку лідерів АПЛ же посідають Гаррі Кейн, Мохамед Салах та Ромелу Лукаку. Кожного з них оцінили в 100 мільйонів євро.