Роналду промахнувся з пенальті й Манчестер Юнайтед сенсаційно вилетів з Кубка Англії: відеоогляд

Манчестер Юнайтед несподівано припинив боротьбу за Кубок Англії на стадії 1/16 фіналу. "Червоні дияволи" в серії пенальті програли Мідлсбро з другого дивізіону Англії.

Манчестер Юнайтед – Мідлсбро 1:1 (7:8 – по пенальті)

Голи: Санчо, 25 – Крукс, 64

Незабитий пенальті: Роналду, 20 (МЮ)

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Манчестер Юнайтед вже на старті гри міг вирішити долю путівки до 1/8 фіналу, повідомляє 24 канал. Господарі поля заробили пенальті, проте Кріштіану Роналду не зміг реалізувати одинадцятиметровий.

Роналду не поцілив у площину воріт і вперше не забив пенальті за МЮ після свого повернення. Хай там як, а через 5 хвилин рахунок відкрив Джейдон Санчо.

Скандальний гол Мідлсбро

Гості зуміли зрівняти рахунок в матчі на 64-й хвилині. Метт Крукс відправив м'яч у порожні ворота після пасу Данкана Уотмора.

У момент прийому м'яч влучив у руку Уотмору, але суддя Ентоні Тейлор оцінив момент за допомогою VAR та вирішив зарахувати гол.

Команди не змогли визначити сильнішого ні в основний, ні в додатковий час. Тому путівка була розіграна в серії пенальті. МЮ реалізував 7 ударів проти восьми у Мідлсбро.

Манчестер Юнайтед – Мідлсбро відеоогляд