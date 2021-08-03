Роналду похизувався розкішною автівкою за 366 тисяч євро, яку йому подарувала кохана

Кріштіану Роналду славиться своєю любов'ю до розкішних автомобілів. Один з таких Mercedes-AMG G63 Brabus 800 Widestar, ціна на який стартує від 366 тисяч євро.

Фотографію з елітним позашляховиком Роналду виклав в себе в інстаграм.

"Гарного усім тижня", – підписав фотографію футболіст.

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Варто відзначити, що цей автомобіль в Роналду вже півтора року. Його йому подарувала на день народження його кохана Джорджіна. Вартість Mercedes-AMG G63 Brabus 800 Widestar починається з 366 тисяч євро, в залежності від комплектації.

Унікальний автопарк Роналду

Загалом в автопарку Роналду чимало унікальних автомобілів. Серед них:

McLaren Senna за 850 тисяч євро

Lamborghini Aventador LP 700-4 – 270 тисяч євро

Rolls-Royce Phantom – 410 тисяч євро

Ferrari 599 GTB Fiorano – 360 тисяч євро

Porsche 911 Turbo S – 250 тисяч євро

Bugatti Veyron – 1,4 мільйона євро

Найдорожчий екземпляр в його парку – Bugatti Chiron за 2,8 мільйона євро.

Загалом в автопарку Роналду понад 20 унікальних автомобілів. Їх оцінили в 7 мільйонів євро. Також у нього Koenigsegg CCX 11 (400 тисяч євро), Maserati GranCabrio (150 тисяч євро), Aston Martin DB9 (135 тисяч євро) та інші.