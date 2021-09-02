Роналду отримав покарання за святкування рекордного голу і не зіграє проти Азербайджану

Кріштіану Роналду побив світовий рекорд за кількістю голів за збірну. Однак через занадто яскраве святкування цього він не зможе зіграти в наступному офіційному матчі.

У матчі проти Ірландії Роналду відзначився дублем. Його другий гол на 90+6 хвилині і приніс перемогу збірній Португалії. Хоча ще у першому таймі він не реалізував пенальті.

До теми Переписав історію: Роналду побив світовий рекорд і став найкращим бомбардиром в історії збірних

Після другого забитого голу Роналду скинув з себе футболку під час святкування. І отримав за це жовту картку. Вона ж призвела до його дискваліфікації на наступний офіційний матч відбору на ЧС-2022 – 7 вересня проти Азербайджану на виїзді.

Варто додати, що Роналду ще швидше в цьому матчі міг отримати попередження. При цьому не лише жовту картку, але й червону – за удар суперника в обличчя. На 15-й хвилині матчу Роналду дав ляпас супернику, який відкинув м'яч. О'Ші після цього удару впав на газон, але арбітр проігнорував цей епізод.