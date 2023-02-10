Відомий інсайдер потролив Аталанту, яка продешевила трансфер Маліновського у Марсель

Матч 1/8 Кубка Франції змусив усіх говорити про Руслана Маліновського. Українець відзначився красивим голом у другому поєдинку поспіль за "провансальців".

Красивий гол українського півзахисника приніс сенсаційну перемогу Марселю над ПСЖ (2:1) та прохід у чвертьфінал Кубка Франції. ПСЖ ж спакувало валізи та полетіло додому у Париж.

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Клуб із Бергамо промахнувся із трансфером українця

Гармата від Маліновського неабияк сколихнула розмови у футбольному колі. Долучився до цілої гори компліментів у бік Руслана й авторитетний інсайдер Фабріціо Романо. Він натякнув, що Аталанта продешевила із трансфером українця, віддавши його в оренду з обов'язковим правом викупу лише за сумарно 13 мільйонів євро.

І раніше повідомлялось про 10 мільйонів для Аталанти, хоча за даними Transfermarkt, вартість трансферу Маліновського складає 18 мільйонів євро.

Варто нагадати, що марсельський Олімпік заплатив за Руслана Маліновського всього 10 мільйонів євро плюс 3 мільйони доплати,

– написав Романо.

Хоча гра Маліновського у перших матчах за "провансальців" взагалі не вражала. Більшість у футбольному колі подейкували, що Руслану наразі не в оптимальних кондиціях, тому не може показати свою найкращу гру. Але вже у крайньому поєдинку Ліги 1 проти Ніцци українець довів, що його адаптація проходить вдало.

Маліновський забив єдиний гол Марселя у тому поєдинку, який, на жаль, не допоміг його команді уникнути поразки. Ніцца здобула виїзну перемогу з рахунком 1:3.

У кубковій грі проти ПСЖ Руслан забив свій другий гол у футболці "провансальців" у 7 зіграних за них поєдинках.

. Попереду у підопічних Ігоря Тудора виїзна гра проти Клермона у рамках 23 туру Ліги 1. Початок зустрічі 11 лютого о 22:00 (за київським часом).