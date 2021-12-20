Романчук показав найкращий час та пробився у фінал 1500 метрів на ЧС з плавання

Український плавець Михайло Романчук відібрався до фіналу чемпіонату світу на короткій воді (25 метрів), що відбувається в Дубаї. У кваліфікації він продемонстрував найкращий час.

Знову найкращий

Романчук другий з українців, хто пройшов у фінал чемпіонату світу-2021 з плавання. Першою була українка Дарина Зевіна. Вона посіла останнє місце у фіналі 200-метрівки на спині.

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Загалом у кваліфікації взяли участь 29 спортсменів, до фіналу пробилися 8 плавців з найкращим часом.

Кваліфікація на дистанції 1500 метрів вільним стилем була розділена на три запливи. Українець змагався у третьому запливі.

Серед його конкурентів – бронзовий призер Олімпіади-2020 Флоріан Веллброк та олімпійський чемпіон Ріо-де-Жанейро Грегоріо Пальтріньєрі.

Романчук виграв кваліфікацію на перед чемпіонатом світу-2021 на дистанції 1500 метрів. На олімпійських іграх він проплив з часом 14:45.99, ставши найкращим. Проте тоді довжина басейну складала 50 метрів.

Михайло випередив на одну секунду свого найближчого опонента представника Тунісу Ахмеда Хафнауї.

На своїй дебютній Олімпіаді в Токіо Романчук виграв дві медалі – срібну та бронзову. В одному з відбіркових запливів на 800 метрів українець встановив олімпійський рекорд.

У вівторок, 21-го грудня відбудеться фінал 1500-метрівки за участі Михайла Романчука.