Роман Зозуля отримав орден від Зеленського: фото

Український футболіст Роман Зозуля нагороджений орденом "За заслуги" III ступені. Фотографією з нагородою він поділився в соцмережах.

Указ про нагородження Романа Зозулі орденом "За заслуги" III ступеня Президент України Володимир Зеленський підписав ще 10 вересня 2020 року. В самому указі, серед іншого, Роман Зозуля названий не лише футболістом, але й волонтером.

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Однак свою нагороду Роман Зозуля отримав лише тепер. До цього часу він перебував в Іспанії, де виступав за футбольний клуб Альбасете.

В якому б куточку світу я не був, завжди гордо кажу, що я українець. І сьогоднішня нагорода – орден "За заслуги" III ступені для мене надзвичайно цінна. Щиро вдячний Президенту Володимиру Зеленському за відзнаку,

– написав з цієї нагоди Роман Зозуля.



Роман Зозуля з орденом "За заслуги" III ступеня / Фото Романа Зозулі

Він також розмістив цитату Остапа Вишні під фотографією з орденом: "Оті дурні, що кричать "націоналіст!", не розуміють і ніколи не зрозуміють, що я зумів об’єднати любов до мого народу з любов’ю до всіх народів світу!".

Нагороди Романа Зозулі