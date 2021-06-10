Роман Зозуля отримав орден від Зеленського: фото

Український футболіст Роман Зозуля нагороджений орденом "За заслуги" III ступені. Фотографією з нагородою він поділився в соцмережах.
Указ про нагородження Романа Зозулі орденом "За заслуги" III ступеня Президент України Володимир Зеленський підписав ще 10 вересня 2020 року. В самому указі, серед іншого, Роман Зозуля названий не лише футболістом, але й волонтером.
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Однак свою нагороду Роман Зозуля отримав лише тепер. До цього часу він перебував в Іспанії, де виступав за футбольний клуб Альбасете.
В якому б куточку світу я не був, завжди гордо кажу, що я українець. І сьогоднішня нагорода – орден "За заслуги" III ступені для мене надзвичайно цінна. Щиро вдячний Президенту Володимиру Зеленському за відзнаку,
– написав з цієї нагоди Роман Зозуля.
Роман Зозуля з орденом "За заслуги" III ступеня / Фото Романа Зозулі
Він також розмістив цитату Остапа Вишні під фотографією з орденом: "Оті дурні, що кричать "націоналіст!", не розуміють і ніколи не зрозуміють, що я зумів об’єднати любов до мого народу з любов’ю до всіх народів світу!".
Нагороди Романа Зозулі
- медаль "За заслуги перед Збройними Силами України" від Міністерства оборони України (2015)
- відзнака Президента України – медаль "За гуманітарну участь в Антитерористичній операції" (2017)
- медаль "Операції Об'єднаних сил "За звитягу та вірність" (2020)
- орден "За заслуги" III ступеня (2020)