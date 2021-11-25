Рома – Зоря: де дивитися онлайн матч Ліги конференцій

У четвер, 25 листопада, Зоря зіграє черговий матч в груповому етапі Ліги конференцій. Луганська команда відправилася до Італії на матч проти Роми. Українські вболівальники теж зможуть переглянути цей матч.

Де дивитися матч Зорі в Лізі конференцій

Правами на трансляцію матчів Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій в Україні має компанія Megogo. Саме на цьому сервісі й буде доступний до перегляду онлайн матч Рома – Зоря. Гра розпочнеться о 22:00.

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Трансляція єврокубків на Megogo доступна лише для підписників. Можна оформити підписку "Максимальна" за 299 гривень на місяць. Туди входять 380 каналів для всієї родини, 22 000 фільмів і мультиків, популярні зарубіжні серіали, а також трансляції футболу, боксу, кіберспорту.

Або ж обрати підписку "Спорт", де лише спортивні канали та трансляції. Вона обійдеться в 199 гривень на місяць.

Також трансляція матчу Рома – Зоря доступна і для абонентів провайдера "Воля". Для цього слід підключити пакет "Спортивний". Його ціна – 199 гривень за 30 днів. Однак можна дивитися матчі на трьох пристроях одночасно.