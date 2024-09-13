Зірка АПЛ може отримати тривалу дискваліфікацію через расистський жарт: подробиці скандалу

Футбольна асоціація Англії відкрила дисциплінарне провадження проти півзахисника Тоттенгема Родріго Бентанкура. Організація розслідуватиме коментар уругвайського футболіста, який той дав на початку літа.

В інтерв'ю журналіст попросив у гравця "шпор" футболку його партнера Сон Хин Міна. На це він невдало віджартувався, заявивши, що, можливо, то буде футболка двоюрідного брата корейця, адже в цій країні "всі виглядають однаково".

Читайте також Суперкомп'ютер назвав фаворитів Ліги чемпіонів-2024/2025: що прогнозує Шахтарю

Які наслідки загрожують Бентанкуру

Після того інциденту Родріго Бентанкур одразу попросив вибачення перед своїм партнером. Сон розповідав, що вони вирішили все між собою, тож тема для нього на цьому закрита:

Я розмовляв з Бентанкуром. Він зробив помилку, знає про це та перепросив. Він ніколи не хотів би навмисно сказати щось образливе. Ми брати, і нічого не змінилося. Ми пройшли через це та знову будемо разом у передсезонні, щоб боротися за наш клуб як одне ціле.

Однак, попри ці слова, ФА висунула 27-річному півзахиснику звинувачення за неналежну поведінку під час спілкування зі ЗМІ. Організація зазначила, що Бентанкур "діяв неналежним чином та/або вжив лайливі та/або образливі слова" на адресу іншого футболіста, таким чином порушивши одне з положень правил Футбольної асоціації.

Дії уругвайця також можуть розцінюватися як "грубе порушення", додали в ФА, включаючи посилання на національність, расову або етнічну ознаки іншої людини. Футболісту надали час до 19 вересня, щоб відповісти на відкрите дисциплінарне провадження.

Важливо. Бентанкур може визнати свою провину або подати скаргу до цієї дати. Якщо його вину буде визнано, то півзахиснику загрожує дискваліфікація від 6 до 12 матчів.

Зазначимо, що наступний матч Тоттенгем проведе 15 вересня проти Арсенала Олександра Зінченка. Стартовий свисток пролунає о 16:00.