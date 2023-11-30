Різник потрапив до команди тижня Ліги чемпіонів: WhoScored відзначив гру українця

Статистичний портал WhoScored представив версію команди тижня в Лізі чемпіонів за підсумками 5-го туру групового етапу. До цього списку потрапив один з українців.

Зокрема до топ-11 найкращих гравців потрапив голкіпер Шахтаря Дмитро Різник. Нагадаємо, що у матчі проти Антверпена він відіграв на нуль, а також зробив 6 сейвів.

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Портал високо оцінив гру українця

За свій виступ Дмитро отримав 8.3 бала.

Команда тижня Ліги чемпіонів за версією WhoScored:



Різник потрапив до команди тижня ЛЧ за версією WhoScored/Скриншот

Зазначимо, що основним воротарем Шахтаря Різник став після того, як цього року перейшов до Бенфіки Анатолій Трубін.

Здобувши третю перемогу поточного сезону ЛЧ, Шахтар за тур до кінця групового етапу забезпечив собі єврокубкову весну. "Гірники" як мінімум фінішують на третьому місці у своїй групі та зіграють у плей-оф Ліги Європи, але також зберігають шанси на топ-2 і плей-оф Ліги чемпіонів.

Антверпен, який програв усі п'ять матчів цього євросезону, уже точно посяде останню позицію квартету та попрощається з єврокубками.

, що вирішальна гра для Шахтаря проти Порту відбудеться 13 грудня, у ній донецькому клубу потрібна лише перемога.