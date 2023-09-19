Олімпійській призерці не дозволили виступити з промовою про війну в Україні на Світовому форумі

Понад півтора роки Україна стримує повномасштабний наступ Росії, яка мріє знищити нашу країну. У той час, коли весь цивілізований світ допомагає Україні, існує й достатньо проросійських організацій, які намагаються усидіти на двох стільцях та толерують російських спортсменів і користуються ганебним наративом, що спорт поза політикою.

Черговою ганьбою став Світовий форум асоціації олімпійців у Стамбулі. На ньому українська делегація хотіла підняти тему війни в Україні, проте їй не дозволили це зробити.

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"Спорт поза політикою"

Про подробиці подій у Туреччині розповіла бронзова призерка Олімпіади-2016 з художньої гімнастики Анна Різатдінова. Вона заявила, що українські олімпійці приїхали на цей форум для того, щоб використати медійний майданчик для висвітлення жахів війни, яку принесла Росія на територію України та донести думку, що російським спортсменам не місце на міжнародних змаганнях.

Проте після надання відео та тексту промови української гімнастки, керівництво асоціації олімпійців одразу ж відмовило їй у виступі та заявило, що спорт поза політикою та їм все одно, у кого який паспорт.

Аргументи українки про Арину Сабалєнка, яка не засуджує дії своєї влади, про смерті понад 300 українських спортсменів внаслідок російської агресії та про позицію тамтешніх спортсменів, які підтримують Путіна нікого не цікавили. На все це їй відповідали, що це велика трагедія та їм дуже шкода. Але спорт повинен об’єднати всіх.

Проте олімпійська медалістка не опускає руки та окремо звернулася до українських спортсменів:

Протягом цих двох днів ми дуже багато говорили про велич олімпійського руху. Велич спортсменів, які брали участь в Олімпійських іграх. Яку ми маємо силу? Нас дуже маленький відсоток у всьому світі, але якщо кожен спортсмен у нашій країні у своєму виді спорту продовжуватиме говорити про це, то я впевнена, що у нас все вийде. Потрібно зробити все, щоб агресорів не було в олімпійському русі.

Дивіться повне відео зі спічем Анни Різатдінової про ганебну позицію керівництва асоціації олімпійців на Світовому форумі у Стамбулі

. Наразі невідомо, чи будуть російські спортсмени представлені на Олімпіаді-2024, проте Томас Бах робить все для цього можливе й збирається їх туди допустити у "нейтральному" статусі.