По-чемпіонськи: у Римі зустріли збірну Італії після повернення з фіналу Євро-2020

Чемпіони Європи з футболу вранці 12 липня прилетіли з Лондона у Рим. Там італійську збірну чекав теплий прийом – спершу в самому аеропорту, а згодом і біля готелю.

Італія стала переможцем Євро-2020, вирвавши перемогу у фінальному поєдинку з командою Англії.

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Збірна Італії вже у Римі

Довго затримуватися у Лондоні тріумфатори Чемпіонату Європи з футболу не стали. Вже вранці 12 липня борт із футболістами приземлився у Римі. Там на сході з трапа команду зустрічали журналісти та працівники аеропорту, які змогли відлучитися з роботи.

Головний тренер Роберто Манчіні та капітан Джорджо К'єлліні показали публіці трофей. Після цього присутні почали масові фіксувати на камери спуск футболістів, дехто просив зробити селфі.

Згодом збірна вирушила до готелю. Поблизу нього зібралися ще більше прихильників команди. Там К'єлліні навіть одягнув корону і не втомлювався хвалитися кубком перед фанами.

Водночас поліція все ж не допускала прихильників близько до футболістів через коронавірус.

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Фінал Євро-2020: коротко

У фінальному поєдинку на лондонському стадіоні "Вемблі" зустрілися збірні Італії та Англії.

Переможця Євро-2020 вдалося визначити лише у серії післяматчевих пенальті.

У футбольній фортуні сильнішою виявилась команда Роберто Манчіні, яка реалізувала 3 пенальті. Натомість англійці не забили три 11-метрові удари.

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