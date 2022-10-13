Провальна гра від киян: Ренн відкрив рахунок у матчі з Динамо – результативне відео
13 жовтня 2022 , 21:01Читать новость на русском
Київське Динамо 13 жовтня приймає Ренн у 4-му турі групового раунду Ліги Європи-2022/2023. Французи першими розмочили нулі на табло.
Перша частина матчу минула без голів. Натомість Ренн яскраво розпочав другу 45-хвилинку, повідомляє 24 канал.
До теми Динамо – Ренн: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
Кутовий від французів приніс результат. Ву відклеївся від Сироти та ногою замкнув передачу з кутового прапорця. Нещерет не мав шансів перед таким ударом впритул.
Ренн повів у рахунку, як це було у попередній грі проти киян.
Відео голу Ренна у ворота Динамо