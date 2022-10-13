Провальна гра від киян: Ренн відкрив рахунок у матчі з Динамо – результативне відео

Київське Динамо 13 жовтня приймає Ренн у 4-му турі групового раунду Ліги Європи-2022/2023. Французи першими розмочили нулі на табло.

Перша частина матчу минула без голів. Натомість Ренн яскраво розпочав другу 45-хвилинку, повідомляє 24 канал.

До теми Динамо – Ренн: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Кутовий від французів приніс результат. Ву відклеївся від Сироти та ногою замкнув передачу з кутового прапорця. Нещерет не мав шансів перед таким ударом впритул.

Ренн повів у рахунку, як це було у попередній грі проти киян.

Відео голу Ренна у ворота Динамо