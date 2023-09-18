Маркевич втілює мрію у реальність, розгром від Інгульця: результати 8-го туру Першої ліги

Закінчились усі матчі 8-го туру Першої ліги України сезону-2023/2024. Лідери обох груп Карпати та Інгулець здобули свої чергові перемоги над суперниками.

Свій матч 8-го туру серед двох лідерів розпочали Карпати. Львів'яни вдома приймали Поділля, яке має лише одну перемогу у новому сезоні. Однак ця статистика нічого не означала. Адже гості з Хмельницького дали гідний бій "левам", повідомляє 24 Канал.

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"Леви" вигризли очки на стадіоні "Україна"

Але вже на 9-й хвилині Клименко та Костенко вивели господарів уперед. Ян дуже сильно приклався до удару так, аби у Непогодова не було жодних шансів парирувати постріл.

Ще до перерви гості зрівняло цифри на табло після помилки голкіпера "зелено-білих". Рябов віддав назад на Кожухара, який, схоже, не побачив момент передачі та спіймав м'яч у руки від свого футболіста. Суддя призначив вільний удар, який став гольовим для Поділля.

Удар Задої "леви" заблокували, але із добивання Цибульника вже не впорались.

У другому таймі Карпати продовжувати тиснути на ворота суперника, адже підопічним Мирона Маркевича не слід було розписувати небезпечну мирову на рідному стадіоні.

По ходу другого тайму Демченка, який вийшов на заміну, відверто тягнули за футболку у штрафному Поділля. Як висновок – пенальті. 11-метровий взявся виконувати Полегенько та знову не схибив. Хоча голкіпер вгадав напрямок удару. Карпати вдруге у цьому поєдинку повели у рахунку 2:1.

До фінального свистка команди більше не забивали, хоча мали моменти. Чергова перемога команди Маркевича.

Карпати вже відірвались від найближчого конкурента, яким є Нива Бузова, на 6 балів – 22 у "зелено-білих" проти 16-ти у суперника. Третім йде Епіцентр – 12 очок.

Відеоогляд матчу Карпати – Поділля

Результати усіх матчів групи "А":

Прикарпаття – Епіцентр 2:2

Буковина – Агробізнес 1:0

Карпати – Поділля 2:1

Нива Бузова – Металіст 0:0

Хуст – Нива Тернопіль 2:0

Інгулець впевнено йде до камбеку в УПЛ

В іншій групі "В" теж є явний лідер. Мова йде про Інгулець із Петрового, який за підсумками минулого сезону-2022/2023 вилетів із УПЛ.

16 вересня Інгулець розгромив сумську Вікторію 3:0. Хоча із середини першого тайму господарі грали у меншості після вилучення на 37-й хвилині Сидоренка.

На перерву команди пішли за нульового рахунку.

У роздягальні Лупашко знайшов потрібні слова, тому після відпочинку його команда наколотила у ворота суперника аж три м'ячі та не пропустила жодного.

Із різницею у три хвилини голами відзначились Пятов, але не той, що легенда Шахтаря Андрій, а Олександр, та Богунов. На останній хвилині поєдинку перевагу Інгульця збільшив Кольцов, який реалізував пенальті.

Інгулець має ідентичну кількість очок, як Карпати та лідирує у групі "В". Друге місце із 15 очки посідає все та ж Вікторія із Сум, а третє – Лівий берег (14 пунктів).

Відео повного матчу Інгулець – Вікторія

Усі матчі групи "В" (результати):