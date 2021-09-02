Відбір на чемпіонат світу-2022: результати матчів 1 вересня

2 вересня 2021 , 07:40
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Джерело:

24 канал

У середу, 1 вересня, зіграли 13 матчів у відборі на чемпіонат світу-2022. Усі результат поєдинків дізнайтесь на Спорт24.

Казахстан – Україна 2:2

Голи: Валіуллін, 74, 90+6 – Яремчук, 2, Сікан, 90+3

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Казахстан – Україна відеоогляд

Португалія – Ірландія 2:1

Голи: Роналду, 89, 90+6 – Іган, 45

Португалія – Ірландія відеоогляд

Люксембург – Азербайджан 2:1

Голи: Пінту, 8, Родрігес, 28 – Махмудов, 67

Люксембург – Азербайджан відеоогляд

Франція – Боснія і Герцеговина 1:1

Голи: Грізманн, 40 – Джеко, 37

Франція – Боснія і Герцеговина відеоогляд

Данія – Шотландія 2:0

Голи: Васс, 14, Мехле, 15

Данія – Шотландія відеоогляд

Фарерські острови – Ізраїль 0:4

Голи: Зехаві, 12, 44, 90+2, Даббур, 52

Фарерські острови – Ізраїль відеоогляд

Молдова – Австрія 0:2

Голи: Баумгартнер, 45, Арнаутовіч, 90+4

Молдова – Австрія відеоогляд

Норвегія – Нідерланди 1:1

Голи: Голанд, 20 – Классен, 37

Норвегія – Нідерланди відеоогляд

Туреччина – Чорногорія 2:2

Голи: Ундер, 9, Язиджи, 31 – Марушич, 40, Радуновіч, 90+7

Туреччина – Чорногорія відеоогляд

Латвія – Гібралтар 3:1

Голи: Гутковскіс, 50, 85, Ціганікс, 89 – Де Барр, 71

Латвія – Гібралтар відеоогляд

Росія – Хорватія 0:0

Росія – Хорватія відеоогляд

Словенія – Словаччина 1:1

Голи: Стояновіч, 42 – Боженік, 32

Словенія – Словаччина відеоогляд

Мальта – Кіпр 3:0

Голи: Аттар, 44, 56, Мбонг, 46

Мальта – Кіпр відеоогляд

 

Автор: Юрій Семенюк