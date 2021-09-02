Відбір на чемпіонат світу-2022: результати матчів 1 вересня
Джерело:24 канал
У середу, 1 вересня, зіграли 13 матчів у відборі на чемпіонат світу-2022. Усі результат поєдинків дізнайтесь на Спорт24.
Казахстан – Україна 2:2
Голи: Валіуллін, 74, 90+6 – Яремчук, 2, Сікан, 90+3
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Казахстан – Україна відеоогляд
Португалія – Ірландія 2:1
Голи: Роналду, 89, 90+6 – Іган, 45
Португалія – Ірландія відеоогляд
Люксембург – Азербайджан 2:1
Голи: Пінту, 8, Родрігес, 28 – Махмудов, 67
Люксембург – Азербайджан відеоогляд
Франція – Боснія і Герцеговина 1:1
Голи: Грізманн, 40 – Джеко, 37
Франція – Боснія і Герцеговина відеоогляд
Данія – Шотландія 2:0
Голи: Васс, 14, Мехле, 15
Данія – Шотландія відеоогляд
Фарерські острови – Ізраїль 0:4
Голи: Зехаві, 12, 44, 90+2, Даббур, 52
Фарерські острови – Ізраїль відеоогляд
Молдова – Австрія 0:2
Голи: Баумгартнер, 45, Арнаутовіч, 90+4
Молдова – Австрія відеоогляд
Норвегія – Нідерланди 1:1
Голи: Голанд, 20 – Классен, 37
Норвегія – Нідерланди відеоогляд
Туреччина – Чорногорія 2:2
Голи: Ундер, 9, Язиджи, 31 – Марушич, 40, Радуновіч, 90+7
Туреччина – Чорногорія відеоогляд
Латвія – Гібралтар 3:1
Голи: Гутковскіс, 50, 85, Ціганікс, 89 – Де Барр, 71
Латвія – Гібралтар відеоогляд
Росія – Хорватія 0:0
Росія – Хорватія відеоогляд
Словенія – Словаччина 1:1
Голи: Стояновіч, 42 – Боженік, 32
Словенія – Словаччина відеоогляд
Мальта – Кіпр 3:0
Голи: Аттар, 44, 56, Мбонг, 46
Мальта – Кіпр відеоогляд