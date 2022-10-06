В пошуках перших балів в Лізі Європи: стартовий склад Динамо на матч з Ренном

Мірча Луческу визначився з основою на матч Ліги Європи у Франції. З перших хвилин вийде 10 українських гравців.

У четвер, 6 жовтня, Динамо проведе матч 3 туру Ліги Європи 2022-2023. Суперником команди Мірчі Луческу стане французький Ренн. Матч у Франції розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Слідкуйте з нами Ренн – Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Тим часом став відомий стартовий склад киян. Як і раніше, коуч Динамо не може розраховувати на травмованих Бущана та Шапаренка.

: Бойко – Кендзьора, Забарний, Попов, Дубінчак – Сидорчук, Шепелєв, Буяльський – Кабаєв, Бєсєдін, Циганков.: Нещерет, Ігнатенко, Вівчаренко, Тимчик, Бурда, Сирота, Кравченко, Андрієвський, Караваєв, Перріс, Гармаш, Ванат.

Пряма трансляція матчу Ренн – Динамо відбудеться на онлайн-платформі Megogo. До слова, французький клуб є явним фаворитом у матчі з киянами.

Після перших двох турів Динамо не набрало жодного балу. Кияни програли Фенербахче (1:2) та АЕКу (0:1) і займають останнє місце в групі. Ренн же набрав 4 бали і йде другим.