Ренн – Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Київське Динамо сьогодні, 6 жовтня, зіграє проти французького Ренна матч Ліги Європи. Онлайн-трансляція матчу Ренн – Динамо буде доступна на сайті 24 каналу.

Для Динамо матч проти Ренна буде мати вирішальне значення в боротьбі за вихід в плей-офф Ліги Європи. Адже два перші матчі в групі команда програла. Поразка й у Франції може позбавити киян не лише шанс вийти в плей-офф Ліги Європи (для цього треба посісти одне з двох перших місць), але й 1/16 фіналу Ліги конференцій.

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Це підтвердив і Віктор Циганков перед матчем.

"Ми гратимемо на перемогу, іншого вибору у нас немає. Потрібно виправляти турнірну ситуацію в цій грі", – заявив Віктор Циганков.

На матч проти Ренна до Франції відправилося 26 гравців. Дорога до північного заходу Франції тривала 12 годин – з Ужгорода "біло-сині" автобусом переїхали до аеропорту словацького міста Кошице, звідки вилетіли до Ренна, прибувши на місце нової дислокації пізно ввечері. Поселилася команда в готелі, розміщеному в будівлі старовинного замку, який розташований в 60 кілометрів від Ренна.

Нагадаємо, матч Ренн – Динамо відбудеться на стадіоні "Роазон Парк" у четвер, 6 жовтня. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Ренн – Динамо буде доступна в цій новині.