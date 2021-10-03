Реал зазнав першої поразки в чемпіонаті Іспанії в Барселоні: відео

Мадридський Реал вперше в цьому сезоні поступився в чемпіонаті Іспанії. У неділю, 3 жовтня, "вершкові" на виїзді програли Еспаньйолу.

Еспаньйол – Реал 2:1

Голи: Де Томас, 17, Відаль, 60 – Бензема, 71

Реал в цьому матчі переслідував дві мети – реабілітуватися за поразку у матчі з Шерифом та відірватися від суперників у турнірній таблиці. Головний переслідувач – Атлетіко – напередодні переміг Барселону вдома. Реал же відправився в гості до іншого клубу з Каталонії – Еспаньйола. Але зазнав поразки.

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Господарі поля вирішили зіграти від захисту. Це і дало результат. Саме швидка контратака у першому таймі дозволила Еспаньйолу вийти вперед – відзначився Де Томас.

Другий гол у ворота мадридців було забито вже по перерві – Алейш Відаль обіграв декількох суперників та забив гол.

Невдовзі Бензема забив гол за Реал, але арбітр не зарахував взяття воріт через фол в атаці. Та невдовзі нападник забив ще раз – цього разу в арбітра не було причин не зараховувати гол.

Хоча все той же Бензема згодом "вкрав" у мадридців гол, коли через його офсайд не зарахували гол Азара.

Еспаньйол перемагає та підіймається з дна турнірної таблиці. Натомість поразка залишає Реал можливості і надалі одноосібно очолювати турнірну таблицю.

Відеоогляд матчу Еспаньйол – Реал