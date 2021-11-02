Реал – Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Мадридський Реал зіграє з донецьким Шахтарем у матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. В Україні цей матч можна переглянути по телебаченню, а також онлайн.

Реал – Шахтар: де дивитися

Стартовий свисток судді на НСК "Олімпійський" у Києві пролунає о 22:00. Переглянути цікавий матч Реал – Шахтар в Україні можна буде трьома способами:

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на платформі Megogo. Саме вони є офіційними трансляторами Ліги чемпіонів в Україні. Тож онлайн поєдинок Реал – Шахтар можна буде легально переглянути саме в них.

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Перед матчем

Історія протистоянь між цими клубами налічує 5 матчів. У трьох із них перемогу святкував "Королівський клуб", у двох інших зустрічах переможцями виходили донеччани. Шахтар добре знає, як перемагати "вершкових" на їх полі у Мадриді.

У жовтні 2020 року донецький клуб вирвав виїзну звитягу у Лізі чемпіонів із рахунком 2:3. Тоді за "гірників" відзначились Тете, Манор Соломон, ще одне взяття воріт мадридців у пасиві захисника Реала Варана, який відзначився автоголом.

Після трьох турів Шериф несподівано лідирує у групі D. На другому місці йде Реал – 6 очок. Шахтар із одним пунктом замикає таблицю. До найближчого конкурента, яким є Інтер, лише три очки. Але у такі складній групі, це не лише три бали, а аж три пункти.