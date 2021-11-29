Шалений гол допоміг Реалу вирвати перемогу у Севільї: відеоогляд гри

Мадридський Реал 28 листопада приймав Севілью у 15 турі Ла Ліги. Мадридський клуб вигриз перемогу наприкінці поєдинку.

Реал – Севілья 2:1

Голи: Бензема, 32, Вінісіус, 87 – Мір, 12

Реал першим створив небезпечний момент у матчі. Удар Вінісіуса з-за меж штрафного пролетів повз ворота.

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На 12-й хвилині гості відкрили рахунок на табло. Мір найкраще зіграв на другому поверсі та після подачі з кутового забив перший гол у зустрічі – 0:1.

Відразу після забитого м'яч дуже велика "пожежа" була біля воріт мадридського клубу, Севілья була близькою до того, щоб подвоїти рахунок. Але Куртуа був на висоті та захист Реала став "стіною" перед воротами.

Після екватора тайму Окампос перевірив на міцність каркас воріт господарів.

Відразу після цього забив "Королівський клуб". З дальнім ударом впорався голкіпер Севільї, але відбив прямо у стійку. Від неї м'яч полетів у незахищений воротарем кут. Бензема був поруч з воротами та закотив м'яч у порожні володіння суперника – 1:1.

Переможний гол

Здавалось, що команди розпишуть мирову. Але на 87-й хвилині Реал вирвав перемогу.

Вінісіус майстерно обробив передачу з глибини поля, змістився ближче до центру поруч зі штрафним та потужним ударом прошив сітку воріт суперника. Голкіпер лише кінчиками пальців дотягнувся до м'яч, але не завадив йому перетнути лінію володінь – 2:1.

Реал переміг Севілью – 2:1.

Перемога дозволила мадридському клубу не зменшити відрив від Атлетіко, яке йде другим. Відставання між двома командами з Мадрида вже складає 4 очки.

Севілья із 28 пунктами посідає 4-ту позицію.

Реал – Севілья: відеоогляд матчу