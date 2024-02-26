У Кепи немає шансів: в Іспанії оцінили перформанс Луніна в поєдинку проти Севільї – відео

У неділю, 25 лютого, відбулися матчі 26 туру іспанської Ла Ліги. В одному з них мадридський Реал на своєму полі приймав Севілью.

Господарі поля здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0. Вирішальний гол наприкінці зустрічі забив 38-річний хорватський півзахисник Лука Модрич.

До теми Реал вирвав перемогу над Севільєю завдяки сейву Луніна та суперудару Модрича: відеоогляд матчу

Усі в захваті від гри Луніна

Ворота "вершкових" у сьомому матчі поспіль захищав Андрій Лунін. Він вийшов у стартовому складі та відіграв "на нуль", здійснивши 1 сейв, 2 вдалі виходи на м’яч, а також перехопив 1 навіс. Український воротар зробив 23 дотики до м’яча, віддав 10 з 12 точних передач, двічі виніс м’яч та заробив 1 фол.

Попри те, що на рахунку Андрія Луніна тільки 1 сейв, він був з приставкою супер. на 52-й хвилині українець ефектно відбив удар Ісаака Ромеро з ближньої дистанції у стилі легендарного Ікера Касільяса, який зробив подібний сейв проти тієї ж Севільї у 2009 році.

Дивіться відео з сейвом Луніна

Такий виступ Луніна не залишився без уваги. В іспанському виданні оцінили гру українця та заявили, що до повернення Тібо Куртуа він беззаперечно буде першим номером команди.

Андрій Лунін у першому таймі тільки спостерігав за матчем, у нього майже не було роботи. Але чого тільки вартий сейв однією ногою у другому таймі після удару з близької відстані від Ісаака Ромеро. Тут вже немає ніяких суперечок – українець залишиться у воротах, чекаючи на повернення Куртуа, яке все ближче та ближче,

– йдеться у повідомленні Marca.

Також у захваті від гри українця була і пресслужба Реала. У соцмережах після матчу був опублікований твіт на сторінці "вершкових", де Андрій отримав комплімент за свою надійність:

"Замки "Лунін" – найкращі для вашого дому".

Фаната Реала при цьому також не стояли осторонь, вони вже починають називати Андрія Луніна одним із найкращих воротарів Європи та навіть пророкують йому місце у старті після повернення Тібо Куртуа.

Зазначимо, що в сезоні-2023/2024 український воротар провів 19 матчів за "вершкових", у яких пропустив 14 голів та 9 поєдинків зіграв "на нуль".

. Наступний матч мадридський Реал проведе 2 березня на виїзді проти Валенсії Романа Яремчука. Стартовий свисток пролунає о 22:00.