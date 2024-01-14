Реал хоче взяти реванш у Барселони за поразку у 2023-му: де дивитись фінал Суперкубка Іспанії

Залишилось менше доби до моменту, коли уболівальники дізнаються ім'я переможця Суперкубка Іспанії з футболу. 14 січня у фінальній боротьбі за трофей фанати побачать справжнє Ель-Класіко між Реалом та Барселоною.

Вже 14 січня о 21:00 (за київським часом) на стадіоні "Аль-Аввал Парк" в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) пролунає стартовий свисток про початок іспанського Ель-Класіко. Реал у 17-те зіграє проти Барселони у Суперкубку Іспанії, передає 24 Канал.

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Одвічне протистояння іспанських грандів

У минулому сезоні-2022/2023 іспанські гранди теж зійшлись між собою у фінальному матчі, який закінчився на користь "блаугранас" 1:3. Перемогу Барселоні принесли голи Гаві, Педрі та Левандовського. Натомість за Реал єдиний гол забив Карім Бензема, який вже не виступає за мадридський колектив.

Тому у "вершкових" є серйозна мотивація взяти реванш за торішню поразку у фіналі. Тим паче, що на це у команди Карло Анчелотті є усі шанси.

Ймовірно, що українські уболівальники не зможуть повболівати за Андрія Луніна. За інформацією ЗМІ, голкіпер збірної України залишиться у запасі Реала, а ворота "Королівського клубу" захищатиме Кепа, який солідно наварив у півфіналі Суперкубка проти мадридського Атлетіко.

Де в Україні можна подивитись фінал Суперкубка Іспанії

Телеканали Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+, які є у пакеті Megogo, не покажуть фінальну зустріч Суперкубка Іспанії.

Матч Реал – Барселона може буде переглянути лише на OTT-платформі Setanta Sports.

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