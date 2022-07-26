Лунін посуне Куртуа з рамки воріт Реала у товариському матчі проти Америки, – ЗМІ

Мадридський Реал у США проводить передсезонне турне. 27 липня "Королівський клуб" проведе черговий контрольний спаринг проти Америки Мехіко.

Отримає перший шанс на зборах

"Вершкові" з поразки від Барселони (0:1) розпочали тренувальний збір за океаном. Через три дні після фіаско Реал проведе свій другий матч у США.

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Наступним суперником стане Америка Мехіко.

У матчі проти каталонської команди місце у рамці воріт "Королівського клубу" зайняв перший номер Реала Тібо Куртуа. У майбутньому поєдинку головний тренер мадридців Карло Анчелотті хоче дати відпочинок бельгійцю. Тому місце у володіннях Реала займе український голкіпер Андрій Лунін.

Нагадаємо, що на зборах у США в розташування Реала тренується чотири голкіпери. Крім Луніна та Куртуа у складі команди є Луїс Лопес та Лукас Канісарес. Однак двоє останніх змагаються за звання третього номера воротарської позиції мадридського клубу.

Матч Реала проти Америки Мехіко відбудеться 27 липня о 05:30 за київським часом.

Після чого підопічні Анчелотті проведуть ще контрольний спаринг проти туринського Ювентуса. А вже 10 серпня Реал зіграє свій перший офіційний поєдинок сезону-2022/2023. "Королівський клуб" зустрінеться з німецьким Айнтрахтом у Суперкубку УЄФА.