"Ось і казочці кінець": Долгополов прокоментував ордер на арешт російського диктатора
Джерело:Інстаграм Олександра Долгополова
Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна. Легенда українського тенісу Олександр Долгополов відреагував на рішення міжнародної юстиції.
Кривавий маніяк Володимир Путін відповість за свої злочини. Міжнародний кримінальний суд в Гаазі 17 березня видав ордер на арешт президента Російської Федерації. Його звинувачують у незаконній депортації українських дітей. Це лише початок кримінальних справ, які згодом отримає російський фюрер.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ Суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна
Буде заарештований у 122 країнах світу
На цю неординарну подію відреагував колишній український тенісист Олександр Долгополов.
Підозрюється у воєнних злочинах. Ось і казочці кінець. Тепер ніяка нормалізація відносин із цією країною неможлива в більшості країн світу, доки не будуть видані всі військові злочинці. Буде заарештований у 122 країнах світу,
– написав Долгополов у Instagram.
Путіна чекає Гаазький трибунал
- Рішення суду означає, що Путіна мають арештувати за межами Росії та передати до суду.
- Це може відбутися на території країн, які ратифікували Римський статут. Таких країн наразі 122.
- Путіна можуть затримати майже у всіх країнах Європи, низці держав Африки, Південної та Північної Америки, а також Австралії.
- Зазначимо, президент України Володимир Зеленський також відреагував на рішення суду.