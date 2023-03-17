"Ось і казочці кінець": Долгополов прокоментував ордер на арешт російського диктатора

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна. Легенда українського тенісу Олександр Долгополов відреагував на рішення міжнародної юстиції.

Кривавий маніяк Володимир Путін відповість за свої злочини. Міжнародний кримінальний суд в Гаазі 17 березня видав ордер на арешт президента Російської Федерації. Його звинувачують у незаконній депортації українських дітей. Це лише початок кримінальних справ, які згодом отримає російський фюрер.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ Суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна

Буде заарештований у 122 країнах світу

На цю неординарну подію відреагував колишній український тенісист Олександр Долгополов.

Підозрюється у воєнних злочинах. Ось і казочці кінець. Тепер ніяка нормалізація відносин із цією країною неможлива в більшості країн світу, доки не будуть видані всі військові злочинці. Буде заарештований у 122 країнах світу,

– написав Долгополов у Instagram.

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