"Дороги назад немає": Долгополов відреагував на "мирні плани" Маска

Колишній український тенісист Олександр Долгополов прокоментував втручання Ілона Маска у політику. Мільярдер останнім часом регулярно робить неоднозначні заяви щодо війни в Україні.

Відомий бізнесмен та розробник Ілон Маск через свої публічні заяви щоразу проштовхує "мирні ініціативи", які дивним чином співпадають з російським бачення війни в Україні.

Варте уваги Ми чекали 8 місяців, щоб росіяни заговорили, і цей день настав, та є один нюанс, – Долгополов

Зірка українського тенісу Олександр Долгополов порекомендував Маску нарешті визначитися, кого він підтримує у російсько-українській війні.

Реакція Долгополова на заяви Ілона Маска

"Ми будемо боротися скільки завгодно, в будь-яких умовах. Ні Ілон Маск, ні будь-хто інший з банди "змусити Україну відмовитися від своїх національних інтересів" не зможуть нічого з цим зробити. Неважливо, допомагав ти чи ні, питання лише в тому, чи запам’ятають тебе тим, хто рятував українські життя, чи ні.

Ілоне, найкращий вибір – зрозуміти, що дороги назад немає, і просто підтримати нас. Намагаючись змусити нас здатися, ви просто вб’єте ще тисячі невинних українців. Ми не поступимося жодним сантиметром своїх інтересів, адже ми пожертвували всім", – написав Долгополов.

До публікації Долгополов додав світлини вечірнього Києва, в якому відсутнє освітлення. Таким чином відомий спортсмен показав, з якими труднощами зіштовхуються українці через агресію росії.