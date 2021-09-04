Ранок на Паралімпіаді: в України два "срібла" та "бронза"

У суботу, 4 вересня, українські спортсмени принесли ще два "срібла" та одну "бронзу" в скарбничку української збірної на Паралімпіаді в Токіо.

Ігор Цвєтов фінішував другим у бігу на дистанції 200 метрів (Т35) з результатом 23,25 с. Відразу відзначимо, що Цвєтову належав світовий рекорд - 23,04 с. Але цей результат сьогодні був поліпшений росіянином Дмитром Сафроновим – 23,00 с.

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Раніше Ігор Цвєтов завоював срібло в бігу на 100 метрів. Також український спортсмен двічі здобув звання паралімпійського чемпіона. Зокрема у Ріо він переміг на дистанціях 100 та 200 метрів.

Друге "срібло" принесла байдарочниця Марина Мажула. На дистанції 200 метрів (KL1) вона показала результат 54,805 с. Випередила її лише німкеня Едіна Мюллер (53,958 с).



Марина Мажула / Скріншот

Також Василь Ковальчук з Черкас виграв бронзову медаль Ігор-2020 у кульовій стрільбі. Ковальчук став третім у фіналі змішаних змагань зі стрільби з малокаліберної гвинтівки на 50 метрів у класі SH2.

Віталій Плакущий з Дніпра посів 9-е місце серед 29-ти учасників.

Раніше Василь Ковальчук також завоював "срібло" Ігор-2020 у змішаних змаганнях зі стрільби з пневматичної гвинтівки з дистанціі 10 метрів.



Василь Ковальчук / Getty Images

В активі паралімпійської збірної України вже 97 нагород – 24 золоті, 46 срібних та 27 бронзових. "Синьо-жовті" посідають 5 місце у загальнокомандному заліку і за кількістю медалей.