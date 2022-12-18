Рано опускати голови: Мбапе зрівнює рахунок у фіналі двома швидкими голами – відео

На 80 та 81 хвилині фіналу чемпіонату світу-2022 між збірними Франції та Аргентини "лє блє" зрівнляи рахунок. Кіліан Мбаппе оформив дубль в головному матчі.

Французи до останнього вичекали, аби реалізовувати свої моменти. Аргентина шокована бойовим духом французів.

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За 10 хвилин до кінця поєдинку, аргентинські фанати уже починали святкувати перемогу своєї команди. Та от "лє блє" не задлись та дуже швидко вирівняли сили матчу. Заміни Дід'є Дешама у першому таймі дали свій результат. Спочатку Коло Муані, який підмінив Жиру, заробив пенальті. Кіліан Мбаппе холоднокровно реалізував 11-метрвоий удар та повернув французів у гру. За 1 хвилину Тюрам, який підмінив Дембеле, закинув м'яч на того ж Мбаппе. Нападник ПСЖ неймовірним ударом зльоту зрівняв з меж карного майданчика аргентинців зрівняв рахунок матчу – 2:2. Все тільки починається, пише 24 канал.

Перший гол Мбаппе:

Другий гол Мбаппе: