Раніше з таким ще не зіштовхувалась, – Бех-Романчук про складну дорогу на чемпіонат світу

Марина Бех-Романчук змогла виїхати з України на чемпіонат світу-2022, який відбувся у сербському Белграді. Українська легкоатлетка розповіла про складну дорогу на змагання.

Бех-Романчук: Чому б не захищати честь України на спортивному фронті

В ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу Марина Бех-Романчук розповіла, хто допоміг їй дістатись Сербії. Українська стрибунка у довжину зауважила, що так складно на змагання вона ще ніколи не добиралась.

До теми Нагорода прослизнула крізь мої пальці, – Бех-Романчук про "вкрадену" медаль

На допомогу прийшли наші сусіди – румуни.

"З такою складною дорогою перед змаганнями я раніше ще не зіштовхувалась. Спершу двома автівками вирушили до румунського кордону. Згодом через піший потрапили вже за межі України, де нас зустріли представники місцевого олімпійського комітету, які безпосередньо довезли нас до Сербії. Близько 12,5 години були у дорозі до Белграда", – сказала Бех-Романчук.

Федерації легкої атлетики України була ініціатором виїзду спортсменок на змагання, де легкоатлетки змогли б приносити країні перемоги на спортивному фронті.

На початку війни думки були абсолютно не про чемпіонат світу чи якусь підготовку. Було взагалі не до спортивних планів. Однак через декілька днів у Федерації сказали, якщо є можливість тренуватись, чому б не виїхати, чому б не захищати честь України на спортивному фронті. Гадаю, якби не Федерація, то ми б швидше за все нікуди б не поїхали,

– відповіла легкоатлетка.

Відзначимо, що Марина Бех-Романчук підійнялась на другу сходинку п'єдесталу у потрійному стрибку. Українка поступилась лише зірковій Елімар Рохас із Венесуели.