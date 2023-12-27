Гімн України тоді б уже виконав на стадіоні, – Ракіцький зізнався, чи чекає повернення у збірну

Ярослав Ракіцький разом із іншими футболістами Шахтаря пішов на зимову відпустку. Футболіст "гірників" відповів на запитання про ймовірне повернення у збірну України в майбутньому та музичну кар'єру своєї дружини.

Досвідчений захисник "кротів" зацінив нову пісню своєї дружини із назвою "Помаранчеве серце", яке торкається до глибини душі. Ярослав зізнався, чи хотів би, щоб його дружина виконала гімн України перед поєдинком Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі.

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Готовий до виклику у збірну

Нагадаємо, що бій за абсолют у хевівейті відбудеться 17 лютого 2024 року у Саудівській Аравії.

"Звичайно. Усик – це топ. Знаю, що вже в лютому в Сашка бій з цим пузатим боксером. Хочу, щоб Усик вирубив Тайсона Ф’юрі десь у шостому раунді. У шостому - щоб хоч трохи подивитися бій. А якщо моя дружина ще виконає на цьому мегафайті гімн України – та це взагалі мрія!", – відповів футболіст Шахтаря.

Також Ракіцький зізнався, чи хотів би повернутись у збірну України після довгої паузи. Ярослав навіть готовий повторити традиційну посвяту піснею, яку виконують дебютанти команди. Хоча Ракіцький вже давно не новачок у національній команді.

Якщо отримаю виклик в національну команду, буду дуже радий. У збірній є традиція: новачок повинен виконати якусь пісню. І хоча я і провів за національну команду більше півсотні матчів, але все одно готовий щось заспівати для хлопців під час цього символічного дійства. А гімн України тоді б уже виконав на стадіоні. У будь-якому випадку я його співаю і буду співати,

– заявив Ракіцький.

Відзначимо, що за спиною Ракіцького вже 54 зіграні матчі за головну команду країни, у яких забив 4 голи.

Дебютував у 2009-му році при керівництві Олексія Михайліченка.

У національну команду востаннє викликався ще у жовтні 2018-го, коли зіграв проти Чехії у Лізі націй (1:0).

Далі Ярослав перебрався у російський футбол та закрив собі двері у збірну України. 2 березня 2022-го покинув Зєніт та став вільним агентом.

Нагадаємо, що у січні 2023-го повернувся у Шахтар із турецького Адана Демірспора, за який пограв із липня 2022-го. У поточному сезоні-2023/2024 Ракіцький встиг провести за "гірників" 13 матчів (2 голи та 1 асист). Контракт Ярослава із "кротами" спливає вкінці цього сезону (30 червня 2024-го).

До слова, Шахтар пішов на зимову перерву у статусі 4-ї команди УПЛ (31 пункт).