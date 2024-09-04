"У країни-терористки немає моралі": Карпати емоційно відреагували на ракетний удар по Львову

Зранку 4 вересня російські військові здійснили черговий терористичний акт. Основний удар комбінованої атаки припав по місту Львів.

Внаслідок неї росіяни вбили сімох людей. Ще понад 50 отримали поранення, деякі з постраждалих при цьому перебувають у важкому стані.

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Реакція Карпат на трагедію у Львові

На цю трагедію відреагував футбольний клуб Карпати. "Леви" висловили слова співчуття постраждалим і закликали всіх українців об'єднуватися задля перемоги над ворогом.

"Щонайменше сім життів обірвались сьогодні у Львові внаслідок ракетного удару країни-терориста – росії. Житлові будинки, навчальні заклади: у країни-терористки немає моралі, а є лише ціль – знищення українців та України. Сьогодні – Львів, вчора – Полтава, щодня – Харків, Суми та міста по всій лінії фронту.

Україна продовжує боротись проти чистого зла й до цієї боротьби повинен бути залучений кожен: морально, фінансово та фізично. Адже завдяки об'єднанню ми вистояли та тільки об'єднаними можемо продовжувати боротьбу. Щирі співчуття рідним та близьким тих, чиє життя забрала росія. Не забудемо, не пробачимо, переможемо", – йдеться у заяві клубу.

Важливо. У Львові 5 вересня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки по місту.

Нагадаємо, що свій наступний матч Карпати проведуть 14 вересня. Суперником "левів" буде донецький Шахтар.