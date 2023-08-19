У Чернігові перенесли матч Першої ліги через цинічний ракетний удар Росії

У суботу, 19 серпня, у Чернігові місцевий футбольний клуб повинен був приймати ФСК Маріуполь у рамках 4-го туру Першої ліги України. Поєдинок вимушено перенесли через ракетний удар по місту.

Вибух у місті прогримів об 11:30. Ворог завдав удару по Чернігову ракетою "Іскандер", яка влучила у Драмтеатр, де відбувалась виставка виробників дронів. Цікаво, що у Міській раді Чернігова заперечили погодження проведення виставки дронів. На жаль, саме у цьому місці було багато людей, які вийшли прогулятись у центр міста у свій святковий вихідний, і росіяни про це прекрасно знали.

До теми Окупанти вдарили балістикою по центру Чернігова: кількість загиблих зросла

Терористичний злочин Росії

Країна-терориста забрала життя вже 6 людей. Нещодавно якраз повідомили, що лікарям не вдалось врятувати життя 6-річної дівчинки, як втратила багато крові. Мати загиблої дівчинки у важкому стані.

Також через ракетний удар постраждали 42 людини, багатьом із них потрібне хірургічне втручання.

Момент ракетного удару по центру Чернігова потрапив в об'єктив однієї з камер, коли дівчина у красивому вбранні із кошичком посвячених фруктів у руках робила фото на фоні Драмтеатру.

Відео моменту влучання у Драмтеатр Чернігова

Саме 19 серпня в Україні відзначають Преображення Господнє. Із самого ранку українці із кошичками фруктів йдуть у храм на службу, аби їх посвятити.

Саме у цей день у Чернігові місцевий футбольний клуб повинен був зіграти домашній матч 4-го туру Першої ліги України проти Маріуполя. Але Росія не лише забрала життя українців, а й змінила спортивні плани.

Чернігівський клуб офіційно повідомив про перенесення поєдинку 4-го туру у зв'язку із забороною його проведення з боку Чернігівської ОВА.

Нову дату та час проведення матчу буде повідомлено дещо згодом.

ФК Чернігів висловлює співчуття рідним та близьким загиблих у наслідок терористичної атаки рашистських окупантів у місті Чернігові та молиться за життя та здоров’я постраждалих,

– йдеться у заяві клубу.

Відзначимо, що чернігівський клуб не дуже вдало стартував у новому сезоні. Чернігів вже вилетів із Кубка України від Лівого берега, зазнав двох поразок у чемпіонаті при одній перемозі над Діназом, яка була у першому турі Першої ліги.