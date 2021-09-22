Ракета під перекладину – Рух забив неймовірний гол у матчі Кубка України: відео

Львівський Рух з перемоги стартував в Кубку України. В 1/16 фіналу команда на виїзді перемогла Миколаїв завдяки хет-трику Данила Кондраков.

Два з трьох голів Кондраков забив з пенальті. Однак відкрив він рахунок дальнім ударом на 37-й хвилині.

Детальніше Кубок України: результати матчів 1/16 фіналу

Удар був доволі потужний, і м'яч від перекладини відбився в поле (вже за лінією воріт), а після цього ще раз влетів вверх.

Воротар Дмитро Фастов навряд чи зміг би врятувати команду під час цього удару – часу зреагувати в нього майже не було.

Варто додати, що на той час Миколаїв грав у меншості – на 21-й хвилині зустрічі арбітр вилучив захисника Павла Березянського.