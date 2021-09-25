Ракета лівою ногою: Маліновський забив гол у ворота Інтера гарматним ударом – відео

Руслан Маліновський потрапив до стартового складу Аталанти на матч проти Інтера. І саме український півзахисник забив перший гол за команду в цьому матчі.

Матч проти Інтера для Аталанти розпочався не найкраще – вже на 5-й хвилині гості пропустили після удару Мартінеса.

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Та на 30-й хвилині рахунок на табло вже був рівним. Гол забив Маліновський. Підхопивши м'яч ближче до лівого краю поля, гравець наважився на удар. Сам удар виявився потужним та влучним – м'яч влетів у дальній кут воріт. Ханданович у стрибку до м'яча не дотягнувся.

Відео голу Маліновського

Твіттер Аталанти гол Маліновського назвав "ракетою", відзначивши його феноменальну ліву ногу.

На перерву Аталанта пішла вже у ролі лідера. І знову до голу приклався Маліновський. Цього разу гравець ще раз пробив здалеку та потужно (правда цього разу вже перебуваючи праворуч від воріт). Ханданович цього разу м'яч відбив. Але першим на добиванні опинився Толой, який і відправив м'яч у ворота.