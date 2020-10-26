Баскетбольний клуб "Одеса" розірвав контракти з двома американськими легіонерами Баденом Джаксеном і Дрю Брендоном. Причиною дострокового припинення співпраці стала бійка в ресторані за участю баскетболістів.

"Одеса" офіційно повідомила, що керівництво клубу вирішило попрощатися з американцями через інцидент, що стався у ресторані.

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Одеський клуб повідомив, що гравці порушили умови контракту та правила щодо заходів безпеки, які пов'язані з COVID-19.

У ніч з 23 на 24 жовтня Баден Джаксен і Дрю Брендон відвідали нічний клуб, де в стані алкогольного сп'яніння влаштували бійку. Такими діями гравці не тільки в корені порушили договір з клубом і внутрішні правила клубу, але і знехтували правилами Федерації баскетболу України щодо заходів безпеки, пов'язаними з COVID-19,

– мовиться у повідомленні клубу.

Повідомляється, що керівництво "Одеси" засуджує "неспортивні, непрофесійні та незаконні дії гравців".

"Клуб негайно припиняє всі договірні відносини з Баденом Джаксеном і Дрю Брендоном на підставі істотного порушення нашого контракту і внутрішніх правил Клубу", – заявили у клубі.

Дивіться відео бійки за участі баскетболістів

"Одеса" у новому сезоні зіграла 5 матчів у рамках Суперліги. Одесити виграли одну гру та зазнали чотирьох поразок.