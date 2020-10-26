П'яна бійка в ресторані: "Одеса" вигнала американських баскетболістів
Баскетбольний клуб "Одеса" розірвав контракти з двома американськими легіонерами Баденом Джаксеном і Дрю Брендоном. Причиною дострокового припинення співпраці стала бійка в ресторані за участю баскетболістів.
"Одеса" офіційно повідомила, що керівництво клубу вирішило попрощатися з американцями через інцидент, що стався у ресторані.
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Одеський клуб повідомив, що гравці порушили умови контракту та правила щодо заходів безпеки, які пов'язані з COVID-19.
У ніч з 23 на 24 жовтня Баден Джаксен і Дрю Брендон відвідали нічний клуб, де в стані алкогольного сп'яніння влаштували бійку. Такими діями гравці не тільки в корені порушили договір з клубом і внутрішні правила клубу, але і знехтували правилами Федерації баскетболу України щодо заходів безпеки, пов'язаними з COVID-19,
– мовиться у повідомленні клубу.
Повідомляється, що керівництво "Одеси" засуджує "неспортивні, непрофесійні та незаконні дії гравців".
"Клуб негайно припиняє всі договірні відносини з Баденом Джаксеном і Дрю Брендоном на підставі істотного порушення нашого контракту і внутрішніх правил Клубу", – заявили у клубі.