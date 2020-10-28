У Харкові в ніч на 28 жовтня сталася аварія за участі футболіста місцевого клубу "Металіст 1925" Дмитра Кравченка. Футболіст, ймовірно, був п'яним. Тепер на нього очікує суворе покарання.

Аварія за участі футболіста Кравченка сталася на перетині вулиць Льва Ландау й вулиці Танкопія.

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Спочатку повідомлялося, що внаслідок ДТП було пошкоджено чотири автомобілі. Однак в коментарі "ГородХ" в поліції заявили, що їх лише три. Це Audi, за кермом якого і перебував Кравченко, мікроавтобус "ГАЗель", в який і влетів футболіст на своєму авто. А також BMW, на яку відкинуло "ГАЗель". Постраждалих внаслідок аварії не було.

Місцеві ЗМІ опублікували відео, на якому Кравченко проходить тест на вміст алкоголю в крові. Алкотестер показав 1,85 проміле. Це в дев'ять разів більше, аніж допустима норма 0,2 проміле.

Що загрожує Кравченку за цю аварію

За даними видання "ГородХ" на Кравченка складено адмінпротокол відразу за двома статтями – ст. 124 (порушення правил дорожнього руху) та 130 (їзда в стані алкогольного сп'яніння) КУпАП. Покарання за першою статтею – штраф у 20 неоподаткованих мінімумів (340 гривень) або позбавлення права управляти автомобілем від 6 місяців до одного року. За другою статтею йому загрожує значно серйозніше покарання – штраф у 1000 неоподаткованих мінімумів (17 тисяч гривень) та позбавлення водійського посвідчення на термін від одного до трьох років.

Як в "Металіст 1925" відреагували на цю аварію

На офіційному сайті клубу була розміщена офіційна заява з цього приводу. Там підтвердили, що їх гравець потрапив в аварію. Хоча і вирішили дещо применшити провину Кравченка.

"Перебуваючи за кермом власного транспортного засобу, Кравченко не обрав безпечний швидкісний режим та допустив наїзд на захисний будівельний паркан, який перебував безпосередньо на проїжджій частині та не був належним чином освітлений", – йдеться в заяві клубу.

Там також вказують, що Кравченко "нібито перебував у стані алкогольного сп'яніння". Водночас глава наглядової ради "Металіст 1925" Сергій Стороженко у коментарі для Tribuna.com поставив під сумнів результати алкотестера.

"Немає об'єктивних обставин, які були б встановлені. З того, що я побачив на відео – поведінка адекватна, на прохання поліції реагує правильно, мова не порушена, рухова діяльність не порушена. Якщо алкоголь в організмі в 9 разів перевищує норму, то людина на ногах стояти не може. Тому у мене є сумніви", – заявив Стороженко.

Попри це, в "Металіст 1925" ініціюють внутрішнє службове розслідування стосовно вищезгаданої події. Також у клубі пообіцяли, що до Дмитра Кравченка будуть застосовані відповідні штрафні санкції, які прописані у контрактній угоді.