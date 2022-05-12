Психічне здоров’я – це те, чому не приділяється належної уваги, – Світоліна

Українська тенісистка Еліна Світоліна у березні повідомила про те, що візьме паузу від виступів. Спортсменка це пояснила тим, що має проблеми зі спиною.

Світоліна: Важливо розповідати про свою власну історію

Еліна розповіла про роботу із психологом. Вона наголосила, що зазвичай психічному здоров'ю приділяють мало уваги.

До слова Світоліна вперше за 11 років пропустить Ролан Гаррос

"Протягом дня я просто відключаю телефон. Це дійсно допомагає мені бути спокійнішою. Ми багато розмовляємо з моїм психологом і щоразу щось відкриваємо для себе, знаходимо якісь шляхи. Для неї теж було важко бачити мене такою сумною", – зізнавалася тенісистка.

Я повністю згодна з тим, що психічне здоров’я – це те, чому не приділяється належної уваги. Спортсмени переживають багато проблем, багато важких моментів, пов’язаних з травмами, виступами, тиском з боку ЗМІ,

– наголосила Світоліна.

Перше ракетка України зазначила, що буде ділитися своїми переживаннями з шанувальниками.

"Важливо говорити про це, розповідати про свою власну історію. Мені здається, що раніше цього робилось недостатньо.

Дуже добре, що зараз ця тема стає більш відкритою. Я думаю, що для деяких людей дуже важливо сказати це вголос, як це зробила Наомі Осака. Дехто хоче поділитися своїми історіями", – сказала українка.

Еліна проговорює свої проблеми разом з психологом, а також рідними.

Я прагну говорити про це зі своїм психологом, зі своєю родиною. Немає неправильного чи правильного шляху. Ви повинні знайти той спосіб, який є зручним для вас,

– додала спортсменка.

Як розпочався для Еліни 2022 рік