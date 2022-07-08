Фанати польського клубу вивісили на матчі Ліги конференцій банер "Волинь 1943, пам'ятаємо"

Польська Погонь 7 липня приймала Рейк'явік у рамках першого матчу кваліфікації Ліги конференцій. Уболівальники господарів пригадали Волинську трагедію 1943 року.

Пригадали Волинську різанину

На трибунах Погоні з'явився невеличкий банер зі словами "Волинь 1943. Пам'ятаємо!" Польські фанати пригадали Волинську різанину 79-річної давнини.

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Плакат від поляків можна вважати дещо провокаційним. У ті часи на окупованій німецькими військами території проводились величезні етнічні чистки конфліктуючого польського та українського населення. Було це якраз під час Другої світової війни, а закінчились ці страшні події у 1944 році.

Наразі невідомо, чи відреагує на цей банер якимось чином УЄФА.



Банер про Волинь на трибунах клубу Погонь / Фото Narodowy Lublin

Однак слід відзначити поляків, які є нашими найбільшими союзниками у війні проти російського ворога. Так сильно плече нам підставили ще лише американці та британці.

Щодо самої гри, то матч закінчився розгромною перемогою Погоні – 4:1. Три м'ячі влетіло у ворота гостей у першому таймі. А по перерві Каміль Дригас поставив крапку у розгромі. Суперник спромігся лише на один гол.

Матч-відповідь вже на полі Рейк'явіка відбудеться 14 липня о 2:45 за Києвом.