Пригадали Волинську різанину

На трибунах Погоні з'явився невеличкий банер зі словами "Волинь 1943. Пам'ятаємо!" Польські фанати пригадали Волинську різанину 79-річної давнини.

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Плакат від поляків можна вважати дещо провокаційним. У ті часи на окупованій німецькими військами території проводились величезні етнічні чистки конфліктуючого польського та українського населення. Було це якраз під час Другої світової війни, а закінчились ці страшні події у 1944 році.

Наразі невідомо, чи відреагує на цей банер якимось чином УЄФА.



Банер про Волинь на трибунах клубу Погонь / Фото Narodowy Lublin

Однак слід відзначити поляків, які є нашими найбільшими союзниками у війні проти російського ворога. Так сильно плече нам підставили ще лише американці та британці.

Щодо самої гри, то матч закінчився розгромною перемогою Погоні – 4:1. Три м'ячі влетіло у ворота гостей у першому таймі. А по перерві Каміль Дригас поставив крапку у розгромі. Суперник спромігся лише на один гол.

Матч-відповідь вже на полі Рейк'явіка відбудеться 14 липня о 2:45 за Києвом.