Ще чотири українські спортсмени отримали іменні зірки на площі біля одного із торгових центрів у Києві. Анна Різатдінова, Анжеліка Терлюга, Наталія Добринська та Ігор Цвєтов закарбували свої прізвища на алеї у столиці України.

Біля ТРЦ Gulliver тепер на чотири зірки українського спорту стало більше, повідомляє Ukrinform.

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Хто отримав зірки

Олімпійська чемпіонка, легкоатлетка Наталія Добринська

Заслужений майстер спорту, каратистка Анжеліка Терлюга

Олімпійський призер з художньої гімнастики Анна Різатдінова

Український легкоатлет, чемпіон світу, паралімпієць Ігор Цвєтов

Декілька десятків прихильників спортсменів прийшли подивитись на цю подію. окрім золотих зірок спортсменам вручили квіти та подарунки від спонсорів.

Президент Національного паралімпійського комітету Валерій Сушкевич привітав спортсменів та зазначив, що для нього важливо, щоб Олімпійські та Паралімпійські ігри таки відбулися. Вони подякували за відданість на працю у спорті.

Що таке "Площа зірок"

Ідея почала втілюватись у реальність у 2015 році, а вже 14 листопада там були закладені перші дев'ять іменних зірок. проєкт має на меті популяризацію культури, мистецтва та спорту країни.

Пам'ятні знаки отримують за вклад лауреата у кіно, музику та спорт. На кожній зірці знаходиться QR код, який веде на сторінку проєкту і розповідає про досягнення лауреата.

Зірки на "Площі зірок" з'являються за результатами кількох етапів відбору, засновані на рекомендаціях експертної комісії – представників громадськості, експертів медіаринку і представників ГО "Спільна Перемога" та Gulliver.

Хто отримав "зірки" з галузі спорту

Альбіна Дерюгіна

Олександра Тимошенко

Іріні Мерлені

Ігор Бєланов

Ігор та Зінаїда Турчини

Сергій Бубка

Андрій Шевченко

Ірина Дерюгіна

Дмитро Христич

Станіслав Медведенко

Яна Клочкова

Валерій Борзов

Михайло Романчук

Олег Блохін

Олена Підгрушна

Валерій Лобановський

Лариса Соловйова

Юлія Левченко

Дар'я Білодід

Світлана Трифонова

Ольга Харлан

Олександр Абраменко

Михайло Зав'ялов

Ольга Лящук

Віктор Постол



Нагородження спортсменів на "Площі зірок" / Фото: Укрінформ