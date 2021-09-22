Прометей у напружному матчі переміг Будівельник і вперше виграв Суперкубок України

Баскетбольний сезон-2021/2022 в Україні офіційно відкритий. Будівельник та Прометей 22 вересня визначили володаря Суперкубка України.

Прометей – Будівельник 104:99 (27:21, 24:26, 29:20, 24:32)

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У минулому сезоні Прометей став чемпіоном України, коли Будівельник виграв Кубок України. Команди зійшлися у битві за Суперкубок, яку виграв Прометей.

Номінальні господарі паркету краще розпочали матч і зробили ривок +10 у першій чверті. Та перед самою перервою кияни скоротили відставання до 6 очок.

Протягом другої 10-хвилинки підопічні Ронена Гiнзбурга знову домінували й збільшили перевагу до 12 очок. Головним фактором переваги Прометея стала краща влучність.

Але вдруге перед перервою Будівельнику вдалося відігратися і на велику перерву команди пішли за +4 на користь Прометея.

Ключовим відрізком зустрічі стала третя чверть, в якій Прометей зробив ривок +16. Протягом останньої чверті Будівельник віддав усі сили, щоб перевести гру в овертайм.

За 2 хвилини до кінця зустрічі відставання складало всього 5 очок, однак команда Гiнзбурга не відпустила переможний результат.

Це перший Суперкубок, який здобув Прометей у своїй історії.