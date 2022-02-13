Проблема авіасполучення з Україною: Київ-Баскет не відправився на останній матч Кубка Європи

Київ-Баскет не вирушить на матч Кубка Європи ФІБА в Італію, де мав би зіграти проти Реджани. Команді зарахують технічну поразку.

Технічна поразка

Технічна комісія ФІБА на позачерговому засіданні прийняла рішення не проводити останню гру Київ-Баскета в Кубку Європи. Причиною скасування поєдинку стала неможливість вильоту команди до Італії через невизначений статус повітряного простору України. А також недостатня кількість гравців у складі "жовто-чорних".

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Киянам буде зараховано технічну поразку з рахунком 0:20.

Легіонери покинули команду

Окрім того, одразу п'ятеро легіонерів тимчасово покинули команду. Після матчу проти Дніпра додому вирушили Ейвері Вудсон, Джилан Вашингтон, Джефф Гарретт, Бернард Томпсон та Джордан Свінг. У клубі заявили, що гравці діяли "відповідно до вимог американського уряду щодо термінової евакуації з України".

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Наразі єдиним легіонером у стані "жовто-чорних" залишився Майк Кеффі. Усього наразі в заявці залишилося семеро гравців.