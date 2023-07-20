Розслідування щодо можливих десяти епізодів зґвалтування або сексуальних домагань розпочалися ще у серпні 2021 року. Але 14 липня з ексфутболіста Манчестер Сіті та збірної Франції зняли усі звинувачення, що дозволило захиснику продовжити свою спортивну кар'єру.

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Справа, деталі якої мають побачити люди

Королівський суд Честера визнав невинність Менді у справі про зґвалтування. Після цього футболіст, контракт якого закінчився із Манчестер Сіті, перебрався до рідної країни. Він буде грати за Лор'ян, який у сезоні-2022/2023 посів десяте місце у Лізі 1.

Тепер же стало відомо, що розглядається можливість зйомки документального фільму про історію справи Бенжамена Менді. Там хочуть розповісти про всі деталі його боротьби, де француз зміг довести свою невинуватість.

Нагадаємо. Манчестер Сіті витратив у 2017 році на трансфер Бенджамена Менді 52 мільйони фунтів. Він був суперником за позицією українця Олександра Зінченка, коли ще той виступав за "містян". Всього провів за клуб 75 матчів, у яких забив 2 голи та віддав 14 асистів.