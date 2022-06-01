"Приїхав на спортивне свято": песик-сапер Патрон завітав до Львова у День захисту дітей

У Міжнародний день захисту дітей, 1 червня, до Львова привезли собаку-сапера Патрона. Він був гостем на спортивному святі, яке організовували для дітей, які вимушено покинули свої домівки.

Спортивні канікули Патрона у Львові

Свято для дітей та їхніх батьків, а також місцевих відбулося на стадіоні Динамо. Близько 11 години на дійство завітав пес Патрон разом із кінологами.

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Очільник Львівської ОВА Максим Козицький також відвідав свято. У своїх соцмережах він поділився світлиною з вже легендарним українським псом.

Сьогодні мав честь особисто познайомитися з найвідомішим українським песиком-сапером – Патроном. Від початку повномасштабної війни допоміг загонові саперів Чернігівської області виявити уже понад 200 вибухових пристроїв! Лише уявіть, скільки це врятованих життів. Песик спеціально приїхав на спортивне свято, яке влаштували дітям на стадіоні Динамо у Львові,

– зазначив Козицький у своїх соцмережах.



Козицький сфотографувався з Патроном / Фото з соцмереж очільника Львівської ОВА



Міжнародний день захисту дітей у Львові / Фото з соцмереж очільника Львівської ОВА

За словами очільника Львівської ОВА, на святкуванні діти могли не лише наживо побачити собаку-легенду, а й приміряти форму спеціальних служб, відчути, як це – бути військовим. Спробувати свої сили у боксі, тхеквондо, дзюдо та черлідингу, потанцювати, взяти участь у конкурсах та розіграшах і дізнатися, чому українська міфологія крутіша за Marvel.



На святі показали дітям виставку техніки ДСНС / Фото з соцмереж очільника Львівської ОВА



Свято відбулося на стадіоні Динамо у Львові / Фото з соцмереж очільника Львівської ОВА

Захід організовують за підтримки ФСТ Динамо, Держкомтелерадіо, Міністерства культури та інформаційної політики України у співпраці з Офісом Президента України, Львівською ОВА, зокрема управлінням молоді та спорту.

Той заряд, який ми всі отримали від дитячих усмішок, точно стане паливом для наближення перемоги України. Діти мають радіти, рости і розвиватися у мирній державі,

– додав чиновник.

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