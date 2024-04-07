Та згодом білобоков та його дружина – Тетяна продалися російським загарбникам. Деталі 24 Каналу розповів волонтер і блогер Микола Осиченко.
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Зрадник України виступив у США від Росії
"Цей Білобоков, який прислужує окупаційній владі в Маріуполі виступив у Мексиці на міжнародних змаганнях", – повідомив блогер.
Ба більше, зрадник України записав з Мексики відеозвернення, де розповів, як він вдячний окупантам у Маріуполі та закликав "любіть родіну".
Зрадник України Білобоков записав звернення: дивіться відео
Що відомо про Білобокова
У 2018 році Білобоков втрапив у скандал на "Іграх нескорених". Річ у тім, що умовою для участі у цих змаганнях є травми, отримані під час бойових дій. Однак згодом стало відомо, що скандальний спортсмен отримав побудову травму, яка ніяк не стосувалася фронту.
Наприкінці лютого 2022 року Білобокова евокуйовували разом з Донецьким юридичним університетом з Маріуполя до Кропивницького. Він втік з автобуса і повернувся до міста, яке окуповували росіяни.
Його дружина Тетяна наразі працює у прокуратурі квазіреспубліки на окупованій Донеччині.
ТОП-10 зрадників українського спорту
У ТОП найбільших зрадників українського спорту входять:
- футболіст Анатолій Тимощук;
- футболістка збірної України Дар'я Кравець;
- скандальний Василь Ломаченко;
- олімпійська чемпіонка з плавання Яна Клочкова;
- сумоїстка Ольга Давидко;
- футболіст Віталій Віценець;
- легкоатлет Сергій Бубка;
- колишній член збірної України зі спортивної гімнастики Максим Василенко;
- майстер спорту міжнародного класу із важкої атлетики Геннадій Красильников;
- футболіст Дмитро Іванісеня.
Що відомо про зрадників України та скандали з ними – читайте у матеріалі 24 Каналу.