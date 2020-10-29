У середу, 28 жовтня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші читайте у дайджесті Спорт24.

"Динамо" здобуло першу перемогу у Лізі чемпіонів

Угорський Ференцварош приймав вдома київське "Динамо" в рамках матчу другого кола групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч пройшла у Будапешті на "Групама Арені" та завершилася нічийним рахунком 2:2.

Як це було: "Динамо" у напруженому матчі втратило перемогу над "Ференцварошем": відео

У першому таймі перевага була повністю на боці киян. В середині відрізка українець Харатін, який виступає за господарів, в своїй штрафній площі порушив правила. Суддя відразу ж призначив пенальті, який упевнено реалізував Циганков. Підопічні Мірчі Луческу до перерви зуміли забити і другий м'яч. Після шикарної передачі Буяльського де Пена переправив м'яч практично в порожні ворота.

А ось після перерви команду наче підмінили. Спочатку Нгуєн в простому епізоді розстріляв Бойка і скоротив різницю в рахунку, потім Сидорчук на рівному місці заробив вилучення і залишив команду в меншості. А закінчив все Болі голом на 90-й хвилині.

Ця нічия залишає "Динамо" на третьому місці в турнірній таблиці. У підопічних Луческу, як і у сьогоднішнього суперника, по одному очку. Лідирує "Барселона" з шістьма балами, далі йде "Ювентус" (3 очки).

Гравець "Металіста" Кравченко вчинив ДТП у нетверезому стані

У Харкові в ніч на 28 жовтня сталася аварія за участі футболіста місцевого клубу "Металіст 1925" Дмитра Кравченка. Футболіст, ймовірно, був п'яним. Тепер на нього очікує суворе покарання.

Аварія за участі футболіста Кравченка сталася на перетині вулиць Льва Ландау й вулиці Танкопія.

Деталі: П'яне ДТП Дмитра Кравченка: футболіст "Металіста" розбив чотири автівки

Спочатку повідомлялося, що внаслідок ДТП було пошкоджено чотири автомобілі. Однак в коментарі "ГородХ" в поліції заявили, що їх лише три. Це Audi, за кермом якого і перебував Кравченко, мікроавтобус "ГАЗель", в який і влетів футболіст на своєму авто. А також BMW, на яку відкинуло "ГАЗель". Постраждалих внаслідок аварії не було.

Що загрожує Кравченку за цю аварію

За даними видання "ГородХ" на Кравченка складено адмінпротокол відразу за двома статтями – ст. 124 (порушення правил дорожнього руху) та 130 (їзда в стані алкогольного сп'яніння) КУпАП. Покарання за першою статтею – штраф у 20 неоподаткованих мінімумів (340 гривень) або позбавлення права управляти автомобілем від 6 місяців до одного року.

За другою статтею йому загрожує значно серйозніше покарання – штраф у 1000 неоподаткованих мінімумів (17 тисяч гривень) та позбавлення водійського посвідчення на термін від одного до трьох років.

Мілевський отримав відразу дві пропозиції з України

35-річний український форвард брестського "Динамо" Артем Мілевський чекає пропозицій від українських клубів.

Телеграм-канал "Динамо Київ Inside" повідомив, що "Рух" і "Колос" зацікавлені в підписанні Мілевського. Правда, зацікавлені тільки президенти цих клубів, але не тренери.

"Динамо-Брест" не продовжить контракт з Мілевським

Клуб не запропонував 35-річному гравцеві новий контракт, який закінчується в кінці грудня. Гравець буде шукати нову команду.

Сам Мілевський поки що не хоче коментувати своє майбутнє, так як хоче дограти сезон, але для нього пріоритет – Україна.

"Динамо" йде на карантин після матчу з "Ференцварошем"

Матч у Лізі чемпіонів проти "Ференцвароша" стане останнім перед тим, як київське "Динамо" відправиться на карантин. Кияни вирішили піти на самоізоляцію, щоб не повторити долю "Шахтаря".

Всі футболісти та персонал підуть на двотижневу самоізоляцію відразу після прильоту з Угорщини.

Додамо, що у складі вже є два позитивні тести на коронавірус. Їх виявили у голкіпера Георгія Бущана та захисника Віталія Миколенка. Також ще один тест був у тренера з фізичної підготовки Віталія Кулеби. Всі вони пішли на самоізоляцію та не полетіли з командою у столицю Угорщини.