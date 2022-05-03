Маррей пригадав війну в Україні, але не підтримав бан російських тенісистів від Вімблдону

Ще один тенісист став на бік російських спортсменів, яких відсторонили від Вімблдону. За словами Енді Маррей, тенісисти просто стали "жертвами" політики.

Джокович: Мені справді шкода тенісистів

34-річний британський тенісист поповнив ряди спортсменів, які вступились за своїх "колег по цеху" з Росії. Енді Маррей відкрито заявив, що не підтримує рішення відсторонити росіян від Вімблдону.

До теми Це несправедливо, неправильно, – Джокович не підтримав відсторонення росіян від Вімблдону

Британець поставив себе на місце російських тенісистів, які начебто могли брати участь у Вімблдоні, якби підписали документи, у яких йшла б мова про засудження російської агресії у бік України.

Таке прийняте рішення здається Маррею несправедливим.

"Я не знаю, наскільки б комфортно я себе почував, якби через цей підпис із кимось із гравців чи їхніми рідними щось сталося. Мені справді шкода тенісистів, які не зможуть зіграти на турнірі, і я розумію, що це видається несправедливим", – сказав британець.

"В Україні помирають люди, їх убивають та гвалтують"

У своєму коментарі Енді пригадав війну в Україні. Він визнав це причиною відсторонення російських тенісистів від престижного турніру. Британець одразу поспівчував обом сторонами – українцям, які гинуть від куль окупантів, та російським тенісистам, які не засудили ці злочинні дії їх лідера Володимира Путіна.

Водночас люди забувають про причини, чому взагалі Вімблдон, теніс та світовий спорт опинилися у цій ситуації. Ми мало говоримо про те, чому це сталося. А сталося це тому, що в Україні триває війна, там помирають люди, їх убивають та гвалтують. Оце широка картина. Тому ситуація справді важка Я всім співчуваю – і Вімблдону, і гравцям, і всім в Україні та світі, на кого вплинула війна,

– додав Маррей.

Раніше ж Маррей обіцяв усі зароблені від турнірів призові віддавати на потреби українських дітей, які постраждали від війни.

Світові тенісисти стали на бік російських "колег по цеху"

Одним із цього списку є Новак Джокович. Експерша ракетка світу з Сербії заступився за відсторонених росіян та білорусів. Він наголосив, що ухвалене рішення є несправедливим.

Цікаво, що раніше Джокович пропонував свою допомогу колишньому українському тенісисту Сергію Стаховському, який був у лавах тероборони столиці України. Але тепер вже став на бік спортсменів із країни-агресора.

До цього списку додався ще й Рафаель Надаль. Іспанець запевнив, що тенісисти не винні у тих жахіттях, які відбуваються в Україні. Легендарний тенісист вже отримав відповідь від Стаховського. Сергій навів Надалю складну ситуацію, у якій опинились українські тенісисти, які не змогли повернутись додому.

Також за росіян вступився представник Греції Стефанос Ціціпас.