Придністров'я, бувай: Юрій Вернидуб повернувся до України
26 лютого 2022 , 19:06Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Віктора Вацко
Головний тренер Шерифа Юрій Вернидуб повернувся до України, щоб залишитися з українським народом під час вторгнення Росії.
Після початку відкритої війни в України Юрій Вернидуб заявив, що хоче найближчим часом повернутися на батьківщину, щоб підтримати земляків. Свого слова 56-річний уродженець Житомира дотримав.
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"Слава Україні.Все буде добре. Ми непереможні", – сказав Вернидуб.
Варто зазначити, що Тирасполь – столиця Придністров'я. Очікувалось, що з цього району можуть бути провокатори в Одеській області.Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.
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