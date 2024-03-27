"Важка праця окупилася": президентка Молдови привітала Україну з виходом на Євро-2024

У вівторок, 26 березня, відбулися фінальні матчі раунду плей-оф відбору на Євро-2024 з футболу. У них визначилися останні учасники турніру.

У підсумку, свої путівки на континентальну першість здобули: Грузія, Україна та Польща. Для грузинів ця подія стала першою в історії.

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Слова підтримки від Санду

Президентка Молдови Майя Санду прокоментувала такий успіх дружніх країн. Вона привітала переможців з виходом у фінальну частину чемпіонату Європи та побажала успіху на футбольних полях Німеччини.

Вітаємо наших друзів в Україні, Польщі та Грузії з кваліфікацією на Євро-2024 минулого вечора. Ваша важка праця окупилася! Бажаємо вам удачі та турніру, наповненого незабутніми моментами,

– написала Санду.

Зазначимо, що збірна Молдови також претендувала до останнього туру групового етапу на вихід у фінальну частину Євро-2024, але поступилася Чехії та втратила не тільки шанс потрапити напряму на континентальну першість, а й на 1 очко відстала від Польщі, яка відправилася у плей-оф.

. Збірні України та Молдови 11 червня проведуть товариський матч . Він відбудеться у Кишиневі та розпочнеться о 18:00.

Нагадаємо, що Україна на Євро-2024 зіграє у групі Е з командами Бельгії, Словаччини та Румунії. Стартовий матч на турнірі "синьо-жовті" проведуть 17 червня у Мюнхені проти румунів.