Президента УАФ Андрія Павелка заарештовано

У Львові відбувся суд щодо справи розкрадання коштів на будівництві заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів. Очільник Української асоціації футболу Андрій Павелко потрапив за ґрати.

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Львова Галина Білинська задовольнила клопотання прокурора про зміну запобіжного заходу президенту УАФ Андрію Павелку. Тепер очільнику асоціації доведеться 60 діб просидіти у СІЗО без можливості внесення застави.

До теми "Справу Павелка" передали до Львова: адвокат прокоментував дії слідчих

Павелко дуже здивувався рішенню судді

Нагадаємо, що саме Павелко та генеральний секретар організації Юрій Запісоцький є головними фігурантами у корупційній справі щодо розкрадання грошей для будівництва заводу із виготовлення штучної трави для футбольних полів.

На відео Football Fub видно, як сильно Павелко здивувався такому рішенню судді.

Павелку змінили запобіжний захід: дивіться відео із суду

Повідомлялось, що їх підозрюють у привласненні 26,5 мільйона гривень, які вони забрали у власні кишені під час стадії закупівлі обладнання для майбутнього виробництва.

Раніше суд встановив запобіжний захід Павелку та Запісоцькому у вигляді двох місяців арешту. Але за них внесли заставу у розмірі майже 20 мільйонів гривень. Тому обоє опинились на свободі. Тепер же в одному з улюблених міст Павелка його ж засудили.

Заарештований очільник УАФ не став відповідати на запитання: "Що будете робити далі?". На що Павелко просто відповів: "Україна переможе! Слава Україні! Все буде добре! Ми переможемо!". На обличчі президента УАФ була посмішка, яка явно видавала його хвилювання після рішення про арешт.

Реакція Павелка на свій арешт: дивіться відео